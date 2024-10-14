Мир Иран на всех авиарейсах запретил пассажирам иметь при себе пейджеры и рации

2024-10-14 11:33

Иран запретил пассажирам иметь при себе пейджеры (средство связи прошлого века для передачи коротких текстовых сообщений) и рации на всех авиарейсах после почти одновременных атак, произошедших в прошлом месяце в Ливане и Сирии, во время которых взорвались устройства связи. Об этом сообщил представитель иранского авиационного ведомства в интервью информационному агентству ISNA.



Пейджеры, рации и подобные им аксессуары нельзя брать с собой как в ручной клади, так и в багаже. Пассажирам по-прежнему разрешено брать на борт мобильные телефоны.



О таком же запрете сообщила авиакомпания Emirates. Ограничения распространяются на все рейсы, вылетающие в Дубай, из Дубая или летящие через него. При обнаружении указанные устройства будут конфискованы полицией. Гражданская авиация Ливана также запретила пронос раций и пейджеров на борт лайнеров.



Ранее в Ливане одновременно взорвались устройства связи членов Хезболла. По данным Минздрава Ливана, всего в результате взрывов погибли по меньшей мере 37 человек, в том числе несколько детей, еще около трех тысяч получили ранения, многие из которых были случайными гражданскими лицами.



Хезболла и власти Ливана обвинили в атаке Израиль. Власти Израиля непосредственно не комментировали произошедшее, однако, по данным CNN, взрывы стали результатом совместной операции разведывательной службы Моссад и израильских военных.