Политика Литва будет ежегодно выделять часть ВВП на поддержку безопасности и обороны Украины

2024-06-28 08:26

Литва будет ежегодно выделять минимум 0,25% ВВП в поддержку безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил литовский президент Гитанас Науседа.

По его словам, речь идет свыше 190 миллионов евро в течение следующих трех лет, пишет LRT. Такое решение было принято на заседании Государственного совета обороны.

Министр обороны страны Лауринас Кащюнас отметил, что 0,25% выбрали как "отправную точку", поэтому, по его убеждению, Литва превысит этот показатель.

"Литва будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы. Мы всегда будем поддерживать свободу", - подчеркнул Науседа.