ВОЙНА В Украине У главы МСЭК Николаевского облсовета во время обысков нашли почти полмиллиона долларов

2024-10-23 09:35

Служба безопасности разоблачила руководителя областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов. Во время обысков у нее было обнаружено более 450 тысяч долларов и коллекцию ювелирных изделий. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что большую часть изъятых денег и драгоценностей нашли в доме ее сына - интерна медицинского вуза, у которого также был обнаружен российский паспорт. Молодой человек оформил российское гражданство в бывшем генконсульстве рфв Одессе до начала полномасштабной войны.

Также для сокрытия нелегальных доходов чиновник оформила на своего сына три незадекларированные квартиры.

По данным следствия, на протяжении 2015-2023 годов глава МСЭК отмечала в своих декларациях только официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн гривен.

В 2023 году чиновник также оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.

На основании полученных материалов решается вопрос уведомления ей о подозрении.