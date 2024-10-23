ВОЙНА В Украине У главы МСЭК Николаевского облсовета во время обысков нашли почти полмиллиона долларов

2024-10-23 09:35

Служба безопасности разоблачила руководителя областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов. Во время обысков у нее было обнаружено более 450 тысяч долларов и коллекцию ювелирных изделий. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что большую часть изъятых денег и драгоценностей нашли в доме ее сына - интерна медицинского вуза, у которого также был обнаружен российский паспорт. Молодой человек оформил российское гражданство в бывшем генконсульстве рфв Одессе до начала полномасштабной войны.

Также для сокрытия нелегальных доходов чиновник оформила на своего сына три незадекларированные квартиры.

По данным следствия, на протяжении 2015-2023 годов глава МСЭК отмечала в своих декларациях только официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн гривен.

В 2023 году чиновник также оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.

На основании полученных материалов решается вопрос уведомления ей о подозрении.

subscriber subscriber

Еще по теме

Минздрав отменил установленные Хмельницкой МСЭК инвалидности 74 военнообязанным

2024-10-22 12:27

Суд арестовал главу Хмельницкой МСЭК, у которой при обыске нашли 6 млн долларов наличными

2024-10-08 15:37

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

2024-08-16 14:35

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

2024-07-26 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине стабилизировалось потребление электроэнергии

2024-10-23 14:31

В Полтавском ТЦК доставленный туда военнообязанный покончил собой

2024-10-23 11:28

У главы МСЭК Николаевского облсовета во время обысков нашли почти полмиллиона долларов

2024-10-23 09:35

Повестки по почте: как формируют списки оповещения военнообязанных

2024-10-22 18:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине стабилизировалось потребление электроэнергии 2024-10-23 14:31
В Полтавском ТЦК доставленный туда военнообязанный покончил собой 2024-10-23 11:28
У главы МСЭК Николаевского облсовета во время обысков нашли почти полмиллиона долларов 2024-10-23 09:35
Повестки по почте: как формируют списки оповещения военнообязанных 2024-10-22 18:26