Політика Китай висловив протест Сполученим Штатам через наміри продавати озброєння Тайваню

2025-11-18 10:30

Уряд Китаю висловив протест Сполученим Штатам Америки через їх наміри продати Тайваню нову партію озброєння. Про це йдеться в заяві речника Міноборони КНР Чжан Сяогана.

"Ми закликаємо американську сторону негайно припинити свою обурливу практику озброєння Тайваню, аби уникнути шкоди розвитку відносин між військовими двох країн", - заявив він.

За його словами, продаж зброї Тайваню є грубим порушенням принципу "одного Китаю", втручанням у внутрішні справи КНР і порушенням її суверенітету та інтересів безпеки, і такий крок Пекін вважає помилковим сигналом "сепаратистським силам" острова.

"Ми попереджаємо владу Демократичної партії Тайваню, що сподівання на підтримку іноземних держав у прагненні до незалежності та опір возз’єднанню Китаю приречені на провал. Ми вживемо всіх необхідних заходів для рішучого захисту національного суверенітету та територіальної цілісності", - заявив речник оборонного відомства Китаю.

Нагадаємо, Вашингтон уперше з моменту інавгурації Дональда Трампа у січні 2025 року схвалив продаж Тайваню винищувачів та авіаційних комплектуючих на суму 330 млн доларів.

