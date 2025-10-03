Політика Тайвань відмовився переносити значну частину прибуткового виробництва чипів до США

2025-10-03 14:39

Тайвань не підтримує пропозицію американської сторони щодо перенесення значної частини виробництва чипів до США, заявила віцепрем’єрка Тайваню та головна представниця на торговельних переговорах Чен Ліцзюнь.

Вона підкреслила, що її переговорна група не брала і ніколи не братиме на себе зобов’язань щодо розподілу виробництва напівпровідників із США "50 на 50". Цими вихідними американський міністр торгівлі Говард Латнік запропонував, аби Тайвань виробляв 50% необхідних США чипів на своїй території.

Виступаючи перед журналістами після повернення з торговельних переговорів у США, Ліцзюнь заявила, що пропозиція про поділ виробництва напівпровідників "50 на 50" навіть не обговорювалася, повідомляє місцеве агентство Central News Agency. За її словами, переговори були зосереджені на зниженні тарифних ставок і звільненні від додаткових імпортних мит.

Латнік у вихідні в інтерв’ю NewsNation зазначив, що наразі 95% попиту США задовольняється завдяки мікросхемам, виробленим на Тайвані.

Сполучені Штати запровадили мито у розмірі 20% на імпорт продукції з Тайваню. Крім того, тайванські напівпровідники підпадають під дію американських мит на всі чипи іноземного виробництва.

Нагадаємо, у другому кварталі 2025 року глобальні доходи контрактних виробників напівпровідників зросли на 14,6% і досягли рекордних $41,7 млрд.