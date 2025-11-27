Політика Сі Цзіньпін окреслив Дональду Трампу принципову стратегічну позицію Пекіна щодо Тайваню

2025-11-27 08:26

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час недавньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом окреслив принципову позицію Пекіна щодо Тайваню. Про це свідчить заява речника Управління у справах Тайваню Державної ради КНР Пена Ціньена, яку наводить Global Times.

За його словами, Сі наголосив, що "повернення Тайваню до складу Китаю є невід'ємною частиною повоєнного міжнародного порядку".

Він також додав, що "Китай і США боролися пліч-о-пліч проти нацизму та мілітаризму, і для двох країн ще важливіше спільно захищати перемогу в Другій світовій війні".

Промова китайського лідера має стратегічне значення для подальшої роботи Пекіна щодо тайванського питання, заявив Пен Ціньень.

Водночас Пекін підтвердив сувору позицію щодо будь-яких проявів тайванської автономії.

"Ми рішуче протистоятимемо сепаратистським діям "незалежності Тайваню", працюватимемо разом над сприянням мирному розвитку відносин між двома сторонами Тайванської протоки, підтримуватимемо мир і стабільність у Тайванській протоці, захищатимемо спільну батьківщину китайської нації та створюватимемо тривале процвітання для китайського народу", - підсумував речник.