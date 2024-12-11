ВОЙНА В Украине Оборонная поддержка Украины со стороны Эстонии уже превысила 500 миллонов евро

2024-12-11 12:30

Оборонная поддержка Украины со стороны Эстонии составляет почти 542 млн евро или 1,4% ВВП страны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, передает Укринформ.

"Знаковым стало решение Эстонии ежегодно выделять для обороны Украины не менее 0,25% от своего ВВП. Спасибо правительству Кристиана Михала за продолжение этой инициативы", - отметил Шмигаль.

Он подчеркнул, что при лидерстве Эстонии создана коалиция снарядов, IT-коалиция и таллиннский механизм киберподдержки Украины.

Ранее правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкур направить Украине очередной пакет военной помощи, который в этот раз включает как технику, так и боеприпасы.