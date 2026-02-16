ВІЙНА В Україні Через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією запроваджено обмеження руху

2026-02-16 13:29

Через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунієюз 16 лютого 2026 року запроваджується тимчасове обмеження руху транспортних засобів. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що популярний пункт пропуску на Закарпатті змінює графік роботи через критичний стан мосту. Водіям, які планують поїздку до Румунії, доведеться підлаштовуватися під щоденні "технічні паузи".

Через реконструкцію мосту через річку Тиса рух транспорту в пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" буде призупинятися щодня з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 16:00. Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно 47 діб.

У зазначений семигодинний інтервал оформлення вантажних та легкових авто не проводитиметься. Прикордонники просять водіїв прибувати до КПП або до 9 ранку, або вже після 4 вечора.

Попри транспортні обмеження, кордон залишається доступним для окремих категорій. Для тих, хто перетинає кордон пішки, жодних обмежень немає. Міст відкритий для переходу цілодобово.

У суботу та неділю пункт пропуску має працювати у звичному режимі без денних пауз.

Якщо ваш графік не дозволяє чекати на відкриття мосту в Солотвино, варто обрати альтернативні маршрути:КПП "Дякове - Халмеу" - для легкових та вантажних авто (Закарпатська обл.)або КПП "Порубне - Сірет" - основний пункт пропуску (Чернівецька обл.).