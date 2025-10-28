Світ Литва повністю закрила прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

2025-10-28 11:31

Литва закрила два прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - М'ядинінкай та Шальчинінкай - з метою "забезпечення інтересів національної безпеки Литви та обмеження впливу гібридних атак". Про це повідомив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович на своїй Facebook-сторінці.

"Події останніх місяців показують, що білоруський режим продовжує шукати способи тиску на Литву, перевіряючи стійкість нашої держави та пильність відповідальних установ", - написав очільник литовського МВС.

За його словами, напередодні ввечері через повітряні кулі, запущені з території Білорусі, знову закривався аеропорт Вільнюса.

Кондратович не вказав період, на який закриваються прикордонні пункти, але закликав стежити за офіційною інформацією.

Раніше ЗМІ вже писали, що Литва посилить контроль над повітряним простором та активізує протиповітряну оборону.