Политика Илон Маск грубо ответил экс-еврокомиссару, раскритиковавшему его за заявления о правительстве ФРГ

2024-12-23 11:33

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск резко ответил бывшему еврокомиссару и французскому экс-министру Тьерри Бретону, раскритиковавшему его за высказывания в адрес правительства ФРГ и поддержку партии Альтернатива для Германии. Соответствующее сообщение появилось в соцсети Х.

Бретон на своей странице написал, что Маск, потенциальный член будущей администрации США, открыто поддержал правую партию Альтернатива для Германии. Он назвал это "классическим проявлением иностранного вмешательства" и призвал "покончить с двойными стандартами".

"Бро, "иностранное вмешательство" США - это единственная причина, почему вы не говорите на русском или немецком", - ответил Маск.

По всей вероятности, он имел в виду роль американцев в освобождении Франции во времена Второй мировой войны.

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