Спорт Френк Воррен підтвердив інформацію, що Тайсон Ф’юрі активно готується до повернення на ринг

2025-10-11 14:36

Промоутер Френк Воррен в інтерв’ю виданню DAZN повідомив про можливе повернення Тайсона Ф’юрі на ринг.

"Я говорив з ним минулого тижня, він сказав, що повернеться і битиметься наступного року. Він цього хоче.

Я маю на увазі, він мені чітко сказав, що хоче битись наступного року. Ми сядемо і подивимось", - сказав Воррен.

Як відомо, цього року Тайсон Ф’юрі брав участь у проєкті для Netflix під назвою At Home with the Furys, а також зняв документальний фільм.

Нагадаємо, що Тайсон оголосив про завершення своєї кар’єри у січні цього року. Тим не менш, він був готовий повернутися до боксу лише заради третьої зустрічі з Усиком.