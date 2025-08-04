Спорт Тренер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі не виключає третього поєдинку проти Усика

2025-08-04 14:39

Шугар Гілл Стюард, тренер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі, поділився думками про ймовірність трилогії з абсолютним чемпіоном дивізіону Олександром Усиком.

Наставник британського боксера оцінив попередні два поєдинки свого підопічного з українцем і зазначив, що не проти, якщо вони знову зустрінуться на рингу.

"Поєдинки між Усиком і Ф’юрі були близькими, як ми бачили, тому що це два чудових бійці. Я не хочу сильно заглиблюватися в технічні аспекти, але я маю на увазі, що ми всі бачили. Ми бачили роботу, яку виконали Усик і Ф’юрі.

У всіх залишилися змішані емоції від поєдинків Усика і Тайсона, включно зі мною. Якщо відбудеться ще один бій, то так тому і бути", - сказав Стюард у коментарі Seconds Out.