Спорт Менеджер екс-чемпіона світу Тайсона Ф’юрі знову заговорив про поєдинок проти Олександра Усика

2026-01-19 14:43

Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона світу в суперважкій категорії Тайсона Ф’юрі, висловив бажання, щоб його підопічний зустрівся втретє на рингу з володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком.

Представник британського боксера переконаний, що його клієнт зможе здобути перемогу над українцем, якщо поєдинок відбудеться в Англії.

"Я думаю, що бій з Усиком буде відмінним. Я вірю, що якщо Ф’юрі поб’ється з ним в Англії, то переможе його. Я вважаю, що вболівальники за спиною Тайсона дадуть йому додаткові 10 відсотків.

Я ні з чим не сперечаюся, у людей інша думка, але я думаю, що Ф’юрі переміг у останньому бою з Усиком. Я розмовляв з менеджером українця, і він сказав: "Це був неймовірно близький поєдинок. Можливо, ви забрали його". Це були слова менеджера Усика", - прокоментував Браун у розмові з Seconds Out.