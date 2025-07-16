Спорт Тайсон Ф’юрі відвідає поєдинок Усик-Дюбуа і сподівається отримати бій проти переможця

2025-07-16 09:35

Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), поділився інформацією про те, чи буде його клієнт присутній на поєдинку між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

За словами функціонера, "Циганський король" планує відвідати матч-реванш і сподівається отримати бій проти переможця.

"Звичайно він буде на Вемблі, він найбільша зірка.

Якщо він повернеться, а він каже, що повернеться, то буде битися з тим, у кого будуть пояси. Це логічно", - наводить слова промоутера Чемпіон.

Бій за звання абсолютного чемпіона Усик - Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.