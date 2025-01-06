Политика Перед официальной встречей с Байденом премьер-министр Италии провела неформальные переговоры с Трампом

2025-01-06 12:35

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прилетела в США, где неформально встретилась с избранным президентом Дональдом Трампом.

Трамп и Мелони встретились в клубе Mar-a-Lago во Флориде. Вместе они прибыли на кинопоказ документального фильма о бывшем адвокате Трампа Джоне Истмане.

"Это очень волнительно, я здесь с фантастической женщиной, премьер-министром Италии. Она действительно взяла штурмом Европу и всех остальных, а мы сегодня просто ужинаем", - сказал Трамп.

Reuters со ссылкой на итальянские СМИ сообщает, что премьер планировала обсудить войну России против Украины, торговые вопросы, Ближний Восток и тяжелое положение итальянского журналиста, задержанного в Тегеране.

Беседа Трампа и Мелони состоялась за несколько дней до запланированной встречи с президентом США Джо Байденом.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дональд Трамп взбешен приказом Байдена приспустить флаги во время его инаугурации 20 января

2025-01-06 09:36

Полиция раскрыла детали взрыва Теслы у входа в Trump International Hotel в Лас-Вегасе

2025-01-03 10:27

У Трампа заявили, что намерены добиться именно справедливого и устойчивого мира в Украине

2024-12-28 12:29

Стало известно, кто займет ключевые посты в Пентагоне после инаугурации Дональда Трампа

2024-12-27 13:30

Еще новости в разделе "Политика"

Перед официальной встречей с Байденом премьер-министр Италии провела неформальные переговоры с Трампом

2025-01-06 12:35

Дональд Трамп взбешен приказом Байдена приспустить флаги во время его инаугурации 20 января

2025-01-06 09:36

Байден объявил о выделении на нужды обороны 2,5 млрд, которых Украина ждала почти три года

2025-01-03 12:29

Польша стала председателем Совета Евросоюза - определены ключевые приоритеты

2025-01-03 09:29
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Перед официальной встречей с Байденом премьер-министр Италии провела неформальные переговоры с Трампом 2025-01-06 12:35
Дональд Трамп взбешен приказом Байдена приспустить флаги во время его инаугурации 20 января 2025-01-06 09:36
Байден объявил о выделении на нужды обороны 2,5 млрд, которых Украина ждала почти три года 2025-01-03 12:29
Польша стала председателем Совета Евросоюза - определены ключевые приоритеты 2025-01-03 09:29