Политика Перед официальной встречей с Байденом премьер-министр Италии провела неформальные переговоры с Трампом

2025-01-06 12:35

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прилетела в США, где неформально встретилась с избранным президентом Дональдом Трампом.

Трамп и Мелони встретились в клубе Mar-a-Lago во Флориде. Вместе они прибыли на кинопоказ документального фильма о бывшем адвокате Трампа Джоне Истмане.

"Это очень волнительно, я здесь с фантастической женщиной, премьер-министром Италии. Она действительно взяла штурмом Европу и всех остальных, а мы сегодня просто ужинаем", - сказал Трамп.

Reuters со ссылкой на итальянские СМИ сообщает, что премьер планировала обсудить войну России против Украины, торговые вопросы, Ближний Восток и тяжелое положение итальянского журналиста, задержанного в Тегеране.

Беседа Трампа и Мелони состоялась за несколько дней до запланированной встречи с президентом США Джо Байденом.