Жизнь Львовского блогера взяли под стражу из-за подозрений в «сливе» информации об ВСУ

2024-10-03 09:31

Суд взял под стражу на два месяца львовского блогера, подозреваемого в «сливе» информации об ВСУ. Об этом сообщил Офис генпрокурора.



Ведомство не называет имени блогера, но обстоятельства дела указывают на Остапа Стахива, ранее бывшего одним из руководителей движения "антивакцинаторов".



"По ходатайству Львовской областной прокуратуры суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей львовскому блогеру, который подозревается в распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины (ч.2 ст.114-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.



По результатам судебного заседания ходатайство прокуратуры было удовлетворено в полном объеме. Срок действия приговора - до 30 ноября текущего года включительно.



В свою очередь Суспільне уточняет, что Галицкий районный суд Львова избрал блогеру меру пресечения с пятой попытки.



"Подозреваемый назвал действия правоохранительных органов фарсом против него и обвинил сторону обвинения в предвзятости. Остап Стахив и его адвокат заявили, что все подозрения необоснованны и просили в отказе в применении каких-либо мер предосторожности из-за безосновательности", - пишет издание.