Мир видео В школах США запретили использовать на Хэллоуин костюмы из сериала Игра в кальмара

2021-10-29 17:29

Три начальные школы в амерканском штате Нью-Йорк запретили использовать во время празднования Хэллоуина костюмы из сериала стримингового сервиса Netflix "Игра в кальмара".

Как сообщает CBS News, в заведениях образования считают, что образы из сериала могут прославлять насилие, поэтому на школьных мероприятиях они неуместны.

Суперинтендант школьного округа Фейетвилл-Манлиус Крейг Тайс пояснил, что запрещены предметы, которые можно интерпретировать как оружие – игрушечные мечи, пистолеты, а также "слишком кровавые или страшные" костюмы.

В США "Игра в кальмара" имеет возрастное ограничение до 17 лет. В сериале есть сцены убийств, самоубийств, секса и курения.

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