Политика Дональд Трамп сделал первое официальное заявление о возможности прекратить войну в Украине

2025-01-21 12:27

Президент Украины Владимир Зеленский готов к договоренности о прекращении войны. А российского бункерного диктатора к переговорам могут подтолкнуть экономические сложности на рф. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Голос Америки.

"Зеленский хочет заключить договоренность", - отметил Трамп.

Он выразил надежду, что бункерный также должен быть готов к соглашению, потому что "он разрушает россию, не заключая соглашение".

"Думаю, на россии большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию на россии... Я бы надеялся, что он хочет заключить соглашение", - добавил Трамп.

Президент США заявил, что планирует встретиться с путиным, однако не раскрыл деталей о возможных сроках такой встречи, отметив, что "это может произойти достаточно быстро".

Трамп добавил, что пытается "как можно скорее" добиться завершения войны россии в Украине и повторил свое утверждение о том, что эта война "никогда не должна была начаться".