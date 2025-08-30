Політика Збройні сили Литви отримали велику партію новітніх ізраїльських протитанкових ракет Spike

2025-08-30 11:33

Збройні сили Литви отримали нову партію ізраїльських протитанкових ракет LR2 Spike вартістю 6 мільйонів євро. Про це повідомляє LTR з посиланням на Міноборони країни.

Зазначається, що ракети Spike інтегровані з литовськими бойовими машинами піхоти типу Boxer під назвою Vilkas, на яких вже встановлені ізраїльські турелі.

За словами міністра оборони Литви Довіле Шакалієне, це чіткий стратегічний сигнал і послідовний крок до збільшення бойової потужності країни.

Як відомо, під час свого квітневого візиту до Ізраїлю міністр обговорила двосторонню співпрацю з компанією Rafael, ізраїльським виробником ракет Spike.

Під час візиту обговорювали запуск виробництва ракет Spike в Литві, а також можливість виробництва 120-мм боєприпасів, безпілотників та антидронових засобів з ізраїльськими компаніями Elbit Systems та IAI (Ізраїльська аерокосмічна промисловість - ред.) відповідно.

60% поляків підтримали рішення Кароля Навроцького про вето на закон про допомогу українцям

2025-08-29 16:44

В Україні скасовано Господарський кодекс - розпочався трирічний перехідний період для адаптації

2025-08-29 13:30

МЗС України відреагував на заборону в'їзду в Угорщину командувачу СБС ЗСУ Роберту Мадяру Бровді

2025-08-29 12:29
