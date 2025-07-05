Спорт Тайсон Ф’юрі відреагував на повернення свого принципового супротивника Деонтея Вайлдера на ринг

2025-07-05 12:30

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) прокоментував повернення Деонтея Вайлдера на ринг.

За словами британця, його розчарувала дострокова перемога американця над Тайрреллом Херндоном (24-6, 15 КО).

"Я бачив уривок. Було сумно це бачити. І сумно було спостерігати за кимось на кшталт Деонтея Вайлдера - колись настільки лютого та потужного, а тепер лише тінь колишньої слави.

Мені сумно, хоча я сам двічі вибив із нього все лайно. Але мені його шкода", - наводить слова Ф’юрі Boxing News 24.

Як відомо, Ф’юрі та Вайлдер провели три бої: перший завершився внічию, а в наступних двох британець здобув перемогу.