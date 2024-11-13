Спорт Сергей Ребров назвал реальную причину скромной игры Динамо и Шахтера в еврокубках

2024-11-13 13:34

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался по поводу игры Динамо и Шахтера в еврокубках. По словам специалиста, команды не показывают хороших результатов в том числе из-за логистичных проблем.

"Трудно сказать, какая причина. Как я говорил, логистика очень трудна. Сейчас клубы не только заинтересованы успешно сыграть в еврокубках, а очень важно играть в национальном чемпионате.

Динамо, и Шахтер должны иметь два состава, которые могут играть в еврокубках. Но это очень важно, и как я вижу сейчас, Динамо пытается постоянно менять состав, 3, 4, 5 игроков. Это единственный выход, что можно делать в этой ситуации.