Світ Дональд Трамп підтвердив, що отримав прохання про помилування від відомого репера P. Diddy

2025-10-10 13:30

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що до нього надходило прохання про помилування від відомого репера P. Diddy (Шона Комбса). Про це пише CNN, посилаючись на слова Трампа, який зазначив, що багато людей звертаються до нього з подібними проханнями.

У серпні 2025 року адвокатка Комбса, Ніколь Вестморленд, оголосила, що команда музичного магната звернулася до адміністрації Трампа з проханням про помилування. Тоді в Білому домі ухилились від коментарів щодо існування такого звернення.

P. Diddy був офіційно засуджений до чотирьох років і двох місяців ув’язнення за обвинуваченнями у перевезенні двох його колишніх партнерок для занять проституцією під час вечірок із вживанням наркотиків. Суддя відхилив аргументи захисту, що події були "інтимним досвідом за згодою".

Комбс був затриманий у вересні 2024 року й перебував у федеральному ізоляторі в Брукліні до вироку. Під час судового процесу він визнав свою залежність від наркотиків й висловив жаль за скоєне.