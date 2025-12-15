Світ Папа Римський Лев XIV підтвердив плани відвідати Україну коли тут стане безпечніше

2025-12-15 11:33

Папа Римський Лев XIV підтвердив, що готовий приїхати в Україну, пише ANSA.

Хоча Ватикан уже розробив організаційний план, який дасть йому змогу здійснити візит, але труднощі пов'язані з питаннями безпеки все ще зберігаються, додає видання.

"Сподіваюся, що так (відбудеться візит в Україну), але не знаю коли, у таких речах потрібно бути реалістами", - відповів він журналістам після закінчення зустрічі, знову висловивши побажання докласти всіх зусиль для досягнення "справедливого і міцного миру".

До цих же зусиль він закликав італійських дипломатів. Щоб "берегти і просувати істинний мир, ви маєте бути людьми діалогу, мудрими в читанні знамень часу згідно з тим кодексом християнського гуманізму, який лежить в основі італійської та європейської культури", - додав Папа Римський.