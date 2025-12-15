Світ Папа Римський Лев XIV підтвердив плани відвідати Україну коли тут стане безпечніше

2025-12-15 11:33

Папа Римський Лев XIV підтвердив, що готовий приїхати в Україну, пише ANSA.

Хоча Ватикан уже розробив організаційний план, який дасть йому змогу здійснити візит, але труднощі пов'язані з питаннями безпеки все ще зберігаються, додає видання.

"Сподіваюся, що так (відбудеться візит в Україну), але не знаю коли, у таких речах потрібно бути реалістами", - відповів він журналістам після закінчення зустрічі, знову висловивши побажання докласти всіх зусиль для досягнення "справедливого і міцного миру".

До цих же зусиль він закликав італійських дипломатів. Щоб "берегти і просувати істинний мир, ви маєте бути людьми діалогу, мудрими в читанні знамень часу згідно з тим кодексом християнського гуманізму, який лежить в основі італійської та європейської культури", - додав Папа Римський.

Зеленський висловився проти запропонованої США демілітаризованої економічної зони на Донбасі

2025-12-15 14:39

Конгрес США схвалив виділення на підтримку України 400 мільйонів доларів

2025-12-12 14:39

Володимир Зеленський сьогодні матиме аудієнцію з Папою Римським Левом XIV

2025-12-09 12:36

Сім країн Євросоюзу офіційно підтримали "репараційний кредит" Україні

2025-12-08 16:44

Естонія розпочала встановлення бетонних бункерів уздовж південно-східного кордону з рашистами

2025-12-15 16:44

TikTok опублікував підсумки 2025 року - визначено найпопулярніших виконавців, пісні та тренди

2025-12-13 14:40

Литва підписала рекордний контракт на придбання у Франції колісних гаубиць Caesar Mk II

2025-12-12 16:46
Естонія розпочала встановлення бетонних бункерів уздовж південно-східного кордону з рашистами 2025-12-15 16:44
Папа Римський Лев XIV підтвердив плани відвідати Україну коли тут стане безпечніше 2025-12-15 11:33
TikTok опублікував підсумки 2025 року - визначено найпопулярніших виконавців, пісні та тренди 2025-12-13 14:40
Литва підписала рекордний контракт на придбання у Франції колісних гаубиць Caesar Mk II 2025-12-12 16:46