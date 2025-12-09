Володимир Зеленський сьогодні матиме аудієнцію з Папою Римським Левом XIV

Президент України Володимир Зеленський матиме аудієнцію з Папою Римським Левом XIV у вівторок, 9 грудня. Про це заявила ЄП, посилаючись на ознайомлені джерела.
У вівторок, 9 грудня, український президент має відвідати столицю Італії Рим.
Розпорядок дня українського лідера матиме такий вигляд: зранку в Зеленського відбудеться аудієнція із Папою Римським Левом XIV, а після обіду в нього запланована двостороння зустріч з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.
Нагадаємо, на думку Папи Римського Лева XIV, "культурно та історично Італія має здатність виступати посередником у конфлікті, що існує між різними сторонами: Україною, росією, Сполученими Штатами".