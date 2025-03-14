Экономика Экспорт украинского зерна по сравнению с прошлым годом немного снизился

2025-03-14 12:29

Украина по состоянию на данное время с начала 2024-2025 маркетингового года (июль-июнь) экспортировала 30,169 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 1,051 млн тонн было отгружено с начала текущего месяца. Об этом сообщило Министерству аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что по состоянию на 13 марта прошлого года общий показатель отгрузок составил 31,887 млн ​​тонн, в том числе в марте - 2,217 млн ​​тонн. То есть темп экспорта несколько снизился.

При этом с начала текущего сезона экспортировано пшеницы - 12,319 млн тонн (в 2023/24 МГ - 12,761 млн тонн), ячменя - 2,136 млн тонн (1,782 млн тонн), ржи - 10,8 тыс. тонн. тонн (1 тыс. тонн), кукурузы - 15,269 млн тонн (17,059 млн тонн).

Общий экспорт украинской муки с начала сезона оценивается в 49,6 тыс. тонн (в 2023/2024 МГ - 75,7 тыс. тонн), в том числе пшеничного - 45,8 тыс. тонн (71,9 тыс. тонн).