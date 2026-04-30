ВІЙНА В Україні Офіс генпрокурора надіслав Ізраїлю запит стосовно суден з краденим українським зерном

2026-04-30 09:33

Офіс генерального прокурора надіслав владі Ізраїлю запит з проханням вжити заходів стосовно судна Panormitis на підставі рішення українського суду про арешт судна. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х.

"Судно підозрюється у перевезенні зернового вантажу, який був незаконно вивезений із закритого порту на тимчасово окупованій території України з порушенням міжнародного права та законодавства України.

Це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді", – написав урядовець.

Україна сподівається від ізраїльської сторони серйозного ставлення до ситуації, а не емоційних відповідей.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що Офіс генпрокурора ініціює арешт судна.

"Українська сторона просить ізраїльських партнерів накласти арешт на судно та вантаж, провести обшук, вилучити суднову й вантажну документацію, відібрати зразки зерна та допитати членів екіпажу", – написав Кравченко в телеграм-каналі.

З початку повномасштабної агресії РФ з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 млрд грн, додав генпрокурор.

"Час безкарного мародерства під іноземними прапорами закінчився. Ми продовжуємо системно ідентифікувати кожне судно-порушник та працювати над притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів проти України", – підкреслив він.