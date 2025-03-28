Политика Рашисты на переговорах с США отказались обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре

2025-03-28 14:39

Рашисты на переговорах с США не захотели обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре в Украине. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Укринформу.

По его словам, Украина настаивала на том, чтобы была запрещена стрельба по гражданским объектам. Однако российская делегация заявила, что якобы не может обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре, так как не имеет соответствующего мандата.

"Действительно, мы отдельно говорили о гражданской инфраструктуре - о жилых домах, школах, детских садах и так далее. Что сделала россия? В течение переговоров, насколько мы понимаем из информации американской стороны, они вообще отказались говорить о гражданской инфраструктуре, рассказывая американской делегации, что не имеют мандата для обсуждения этого вопроса", - сказал он.

Жовква напомнил, что россияне по-своему трактуют и энергетическое перемирие. москва показала свой не согласованный перечень объектов энергетической инфраструктуры, которые якобы не подпадают под удары.

"Что касается энергетической инфраструктуры, россияне вывесили ранее свой список, свое понимание объектов, которое является намного меньшим и уже, чем наше. Американская сторона не согласовывала этот список, потому что, как и заявление о якобы каких-то условиях перемирия на Черном море, он вышел лишь на русском языке. Его нет на сайте Белого дома или Государственного департамента США. Это какой-то список, составленный россиянами в соответствии с их пожеланиями", – заявил заместитель руководителя ОП.

Он считает, что в США начинают понимать, что россияне всегда стремятся переписать результаты переговоров.

"Разница в итоговых заявлениях связана с одним – россия всегда искажает реальность и стремится переписать результаты переговоров. И мне кажется, это уже начинает понимать американская сторона", – резюмировал Жовква.