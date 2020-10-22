Политика 25 октября на местных выборах смогут проголосовать 28,6 млн украинцев

2020-10-22 13:42 156

На местных выборах, которые в Украине состоятся 25 октября право проголосовать получили 28 миллионов 622 тысячи человек.

"Какой же будет явка, станет известно только в день выборов", - заявила член ЦИК Ирина Ефремова, передает пресс-служба ЦИК.

На избирательные участки уже поступили уточненные списки избирателей и начата передача бюллетеней.

Но Ефремова предупредила, что членам избирательных комиссий запрещено покидать помещения избирательных участков, пока не закончится подсчет голосов. А этот процесс может иногда продолжаться 4-5 дней.

"Человек иногда ссылается на чрезмерную усталость и позволяет себе недопустимое - оставляет участок и идет отдыхать. Поэтому я вынуждена еще раз подчеркнуть, что ни один член комиссии не может позволить себе нарушать закон", - говорит представитель ЦИК.

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