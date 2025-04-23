Политика В ЕС подтвердили, что подготовка к вступлению Украины проходит с беспрецедентной скоростью

2025-04-23 09:35

Процесс скрининга украинского законодательства на соответствие нормам ЕС в рамках переговоров о вступлении Украины происходит с беспрецедентной скоростью. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье во время брифинга в Брюсселе.

Мерсье напомнил, что переговоры с Украиной о членстве в ЕС официально стартовали в июне 2024 года. По его словам, Еврокомиссия рассматривает расширение как один из ключевых приоритетов, а Украина демонстрирует стабильный прогресс.

"Расширение остается одним из приоритетов этой Комиссии... Украина демонстрирует стабильный прогресс на пути к членству в ЕС. В настоящее время мы находимся в процессе проведения двустороннего скрининга по различным тематическим кластерам права ЕС", - рассказал представитель.

Он подчеркнул, что скрининг для Украины осуществляется по ускоренной процедуре.

"В случае с Украиной мы применяем ускоренную процедуру – скрининг происходит с беспрецедентной скоростью. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству экспертов Еврокомиссии с украинскими партнерами, чтобы обеспечить максимально эффективное прохождение этого этапа".

Процесс проверки продлится как минимум до осени.

Мерсье также подтвердил, что Украина уже выполнила все требования для открытия первого переговорного кластера – Основы (Fundamentals). В то же время для начала этого этапа необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС.