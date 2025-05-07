Мир В Ватикане начался рекордный конклав: 133 кардинала из 70 стран избирают нового Папу Римского

2025-05-07 16:41

В Ватикане 7 мая римо-католические кардиналы начали процесс избрания нового Папы Римского. Об этом сообщает Reuters.

На конклаве будут присутствовать рекордные 133 кардинала из 70 стран.

По традиции, кардиналы войдут в Сикстинскую капеллу после публичной мессы в базилике Святого Петра и начнут свой тайный конклав для избрания преемника Папы Франциска.

Кардиналам будет запрещено общаться с посторонними во время конклава, и Ватикан принял высокотехнологичные меры для обеспечения секретности, включая устройства глушения, чтобы предотвратить любое подслушивание.

Как известно, средняя продолжительность последних 10 конклавов составляла более трех дней, и ни один из них не длился больше пяти дней. Конклав 2013 года длился всего два дня.

Сегодня пройдет только одно голосование. После этого кардиналы могут голосовать до четырех раз в день. Черный дым из дымовой трубы на крыше часовни будет означать безрезультатное голосование, тогда как белый дым и колокола будет сигнализировать о том, что 1,4-миллиардная церковь имеет нового лидера.



Явного фаворита пока нет, хотя итальянский кардинал Пьетро Паролин и филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле считаются главными претендентами на победу. Среди других потенциальных кандидатов – Жан-Марк Авелин из Франции, Петер Эрдо из Венгрии, американец Роберт Превост и Пьербаттиста Пицццабалла из Италии.