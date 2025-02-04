Политика Эстония поддержит морскую отрасль Украины пакетом в 600 млн евро

2025-02-04 11:30

Эстония поддержит морскую отрасль Украины пакетом в 600 млн евро. Об этом сообщил министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет в интервью Укринформу.

По его словам, речь идет о Плане восстановления морской отрасли Украины, который содержит средства защиты инфраструктуры во время войны с россией.

"Первая часть плана, которую мы считаем самой неотложной, отвечает на наибольшие потребности украинского флота и морской отрасли. В нее входит пакет на около 600 млн евро. Его распределили на то, что необходимо Военно-морским силам, и на нужды двойного использования. Доля для ВМС составляет примерно 25%. Это самые неотложные запросы для операций в море", - сказал он.

Свет добавил, что план восстановления морской отрасли содержит средства защиты украинской инфраструктуры уже во время войны.

Министр добавил, что Эстония сосредоточится и на поддержке гражданской составляющей, в частности, инициативе Зерно из Украины и повышении потенциалов украинских портов.

 

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