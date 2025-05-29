Мир Генсек НАТО вперше пішов на відкриту конфронтацію з офіційним Пекіном

2025-05-29 11:34

Генсек НАТО Марк Рютте публічно завинуватив Китай у масштабній кібератаці проти Міністерства закордонних справ Чехії. Про це мовиться в офіційній заяві Альянсу.

НАТО висловило солідарність із Чехією, котра офіційно звинуватила у кібератаці Китай, зокрема угруповання APT31, що пов’язане з Міністерством державної безпеки КНР.

"Ми рішуче засуджуємо зловмисну кібердіяльність, яка має на меті підірвати нашу національну безпеку, демократичні інституції та критичну інфраструктуру", - мовиться у заяві.

В Альянсі наголосили, що інцидент ще раз доводить - кіберпростір перебуває у "постійному стані конфлікту".

"Ми з дедалі більшою тривогою спостерігаємо зростаючу кількість випадків зловмисної кібердіяльності, що походить з Китайської Народної Республіки", - додали у НАТО.

У повідомленні закликали всі держави, включно з КНР, припинити зловмисну кібердіяльність, дотримуватись міжнародного права та взяти на себе відповідальність за безпеку в цифровому просторі відповідно до принципів ООН.

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