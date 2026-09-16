Світ Іспанія спільно з Польщею закупить сучасні літаки-заправники Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport

2026-09-16 14:36

Уряд Іспанії схвалив спільну іспано-польську закупівлю літаків-заправників Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT). Про це повідомляє Aviation week.

Іспанський уряд погодив витрати у розмірі до 5,4 мільярда євро на нерозголошену кількість літаків і супутнє логістичне забезпечення.

Метою контракту, який діятиме сім років, є придбання літаків та забезпечення логістичної підтримки, необхідної для їх введення в експлуатацію.

A330 MRTT використовуються для дозаправки в повітрі, але також можуть використовуватися для перевезення особового складу та вантажів, медичної евакуації та інших функцій.

Раніше віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш оголосив, що Польща замовить чотири літаки-заправники A330 MRTT у європейської компанії Airbus. Він тоді оголосив, що закупівля буде профінансована через механізм SAFE ЄС, а замовлення буде реалізовано спільно з Іспанією.

Наприкінці червня міністр національної оборони відвідав Мадрид, де поспілкувався з іспанською колегою Маргаритою Роблес, а також відвідав завод Airbus поблизу Мадрида.

Як відомо, Іспанія вже є оператором MRTT і використовує трійку модифікованих колишніх цивільних літаків Iberia A330-200. Наразі іспанські літаки оснащені лише системою дозаправляння "шланг-конус", але за потреби їх можна буде адаптувати та обладнати дозаправною штангою пізніше.

Раніше стало відомо, що Іспанія планує досягти встановленого НАТО цільового показника у 2% від ВВП на оборонні видатки задовго до попередньо встановленого урядом терміну - 2029 року.