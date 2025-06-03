Спорт Манчестер Юнайтед прагне посилити свій півзахист гравцем Мансіті Джеймсом Макаті

2025-06-03 11:30

Манчестер Юнайтед стежить за ситуацією Джеймсом Макаті, пише Mirror.

22-річний хавбек у минулому сезоні показав великий прогрес і став вважатися великим талантом. Макаті провів за Манчестер Сіті 27 матчів, відзначившись сімома голами.

Гвардіола високо оцінює гравця, однак не може гарантувати йому постійний ігровий час. Сам же Макаті задумується про вихід з клубу на тлі новин про покупку "містянами" Рейндерса і Шеркі.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість зробити гравцю пропозицію, щоб посилити свій півзахист. Джеймс Макаті оцінюється у 20 млн євро.

 

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