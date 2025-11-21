Спорт Манчестер Сіті несподівано відмовився від зіркового бразильця - вінгера Реала Вінісіуса

2025-11-21 14:47

Манчестер Сіті відмовився від ідеї підписати бразильського вінгера Реала Вінісіуса.

Згідно інформації El Nacional, першою причиною, через яку Сіті відхилив можливість трансферу гравця мадридського Реала, стала хороша форма вінгерів Жеремі Доку і Філа Фодена.

Головний тренер Манчестер Сіті вважає, що придбання ще одного вінгера може вплинути на баланс команди. Крім того, іспанський фахівець не схвалює токсичність Вінісіуса, яка може негативно позначитися на атмосфері в колективі.

Зазначається, що наразі за футболістом продовжують спостерігати лише Ліверпуль і ПСЖ.