Спорт Український воротар Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в міланському Інтері

2025-10-15 09:35

Український воротар Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в італійській Серії A. Як повідомляє Bologna Sport News, у послугах 26-річного голкіпера зацікавлений міланський Інтер.

Зазначається, що "нерадзуррі" планують посилити воротарську лінію взимку та розглядають Луніна як можливу заміну Яну Зоммеру. За інформацією джерела, швейцарський ветеран може залишити клуб у січні, і саме тоді Інтер спробує підписати українця.

Водночас зазначається, що у разі, якщо Зоммер залишиться, клуб навряд чи здійснюватиме трансфер.

Наразі Лунін не має ігрової практики в офіційних матчах за Реал у сезоні, проте нещодавно відіграв товариську зустріч.

