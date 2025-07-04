Економіка Україна отримала дев’ятий транш кредиту МВФ - 500 млн доларів - гроші підуть на покриття бюджетних потреб

2025-07-04 10:27

Україна отримала дев’ятий транш від МВФ - 500 млн доларів - на покриття пріоритетних бюджетних потреб. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм.

"Це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF. Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів", - написав він.

Шмигаль подякував МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій Україна зберігає стійкість у боротьбі за свободу та здійснює відбудову держави.

У Мінфіні нагадали, що 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько 15,5 млрд доларів (11,6 млрд СПЗ). Ця програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько 152,9 млрд доларів на 2023-2027 роки.

З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні, після Європейського Союзу та США.

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