Політика Місія Міжнародного валютного фонду прибула у Київ і розпочала роботу

2026-05-27 16:47

Місія Міжнародного валютного фонду прибула у Київ і розпочала роботу. Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, інформує Інтерфакс-Україна.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за Статтею IV Угод МВФ. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, в лютому рада директорів МВФ затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на $8,1 млрд. Але для цього наша держава погодилась взяти на себе зобов'язання у рамках нової програми розширеного фінансування. Серед них скасування звільнення від ПДВ для ФОП з 1 січня 2027 року і на імпортні посилки дешевше 150 євро.

Щодо першого, то у середині квітня, за словами українських урядовців, була досягнута домовленість з МВФ відкласти його виконання на рік, тоді як законопроєкт щодо посилок Верховна Рада провалила 26 травня – напередодні приїзду місії.