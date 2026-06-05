Економіка Місія МВФ в Києві перевіряє як Україна виконує структурні вимоги для отримання кредитів

2026-06-05 14:43

На початку червня до Києва прибула місія МВФ для першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України обсягом 8,1 млрд дол.

Місія у межах візиту провела серію зустрічей із представниками української влади для підготовки першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

“Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами в контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за Статтею IV Угод МВФ. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах”, - зазначила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Україна у межах нової програми розширеного фінансування (EFF) від МВФзагальним обсягом 8,1 млрд дол. погодилася взяти на себе низку зобов'язань.

Ключовою стала зустріч із прем’єр-міністром Юлією Свириденко, яка детально поінформувала місію про хід виконання зобов’язань і підготовку бюджету на 2026 р.

“Ми поінформували представників місії про спільну роботу уряду та парламенту України над виконанням структурних маяків програми. Наступного тижня очікуємо голосування за зміни до Державного бюджету України на 2026 р., які мають врахувати ключові потреби обороноздатності, а також економічної, енергетичної та соціальної стійкості держави. Ми маємо бути максимально готовими до наступного зимового періоду”, - повідомила прем’єрка.

Окремо місія МВФ провела зустріч з керівництвом Офісу президента. Керівник ОП Кирило Буданов наголосив на стратегічному значенні співпраці з Фондом.

“Україна налаштована продовжувати структурні реформи, які сприятимуть довгостроковій економічній стійкості, повоєнній відбудові та подальшому руху до ЄС”, - сказав він.

Голова місії МВФ Гевін Грейзі свого боку підтвердив готовність до подальшої взаємодії.

“Ми впевнені у можливості досягнення конструктивних рішень, які допоможуть зміцнити економічний потенціал України”, - сказав він.

Одним із найбільш чутливих елементів програми залишаються податкові зміни щодо імпортних посилок вартістю до 150 євро. Цей пункт є частиною ширшого пакета заходів із розширення податкової бази, який МВФ вважає критичним для стабільності державних фінансів.

Однак Верховна Рада не змогла ухвалити відповідні законодавчі зміни. Річ у тім, що ця ініціатива викликала невдоволення серед громадян, які активно користуються міжнародними онлайн-магазинами. Крім того, депутати та експерти не дійшли згоди щодо її економічного ефекту: одні вважали, що зміни допоможуть збільшити надходження до бюджету та створити рівні умови для бізнесу, інші - що вони лише підвищать витрати споживачів. Додаткові суперечки виникли через спосіб внесення цих норм до законопроєкту, тому під час голосування документ просто не набрав необхідної кількості голосів.

За оцінками джерел, близьких до перемовин, без ухвалення цього закону перегляд програми може не відбутися, що матиме негативні наслідки для фінансування з боку міжнародних партнерів.