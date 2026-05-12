Політика Євросоюз розглядає можливість введення більш суворих умов для кредиту Україні на 90 мільярдів євро

2026-05-12 14:41

Євросоюз розглядає можливість запровадження суворіших умов для кредиту Україні на 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

Зокрема, йдеться про встановлення залежності деяких виплат від запровадження непопулярної податкової зміни для бізнесу.

Нові умови потенційно можуть зачепити 8,4 млрд євро з кредиту, передбачених на оборонні потреби України та загальну фінансову стабілізацію.

Ініціатива ЄС збігається зі спробами Києва переконати МВФ відстрочити аналогічні вимоги в межах окремої програми фінансування на понад 8 млрд доларів.

Серед можливих змін - перегляд спеціального податкового режиму для малого та середнього бізнесу.

Нині окремі підприємства користуються пільговою ставкою близько 5% від доходу, тоді як нова пропозиція передбачає запровадження стандартного ПДВ на рівні 20% для компаній із річним доходом понад 4 мільйони гривень.

Така реформа може забезпечити додаткові надходження до бюджету в розмірі близько 40 мільярдів гривень щорічно.

Нові умови стосуються тільки частини загального пакета допомоги (близько 60 млрд євро у ньому передбачено на оборону), їх реалізація може бути складною. Утім, заходи вкрай непопулярні, а між парламентом і президентом Володимиром Зеленським уже виникали розбіжності щодо податкової політики, стверджує ЗМІ.

Верховна Рада раніше відмовився підтримати деякі зміни, зокрема оподаткування іноземних посилок - ще одну вимогу МВФ.

Подальші транші Фонду залежать від ухвалення цих та інших фіскальних заходів. Україна вже пропустила березневий дедлайн і має час до червня, коли відбудеться наступний перегляд програми. Нині виділено 1,5 млрд доларів, а ще близько 700 млн доларів перебувають під питанням.

Сторони обговорювали можливість відстрочити запровадження ПДВ для ФОПів приблизно на рік, але МВФ наполягає на швидкому ухваленні частини змін.

В майбутньому Україні все одно доведеться привести податкову систему у відповідність до норм ЄС у межах переговорів про вступ, зазначає ЗМІ.