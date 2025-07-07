Життя У Рівненській області під час перевірки документів вдарили працівника ТЦК

2025-07-07 13:32

У Рівненській області під час перевірки документів побили працівника ТЦК. Про це повідомляє Рівненський обласний ТЦК і СП.

Зазначається, що група співробітників одного з ТЦК Рівненської області здійснювала оповіщення в селі Орлівка на вулиці Дружби. Під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, під час якого чоловіка нібито вдарили по голові дошкою.

На місце події викликали поліцію. Тцкашник був направлений до лікарні в Сарнах.

Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ.

Пізніше у публікації ТЦК прибрали фразу про те, що їхнього працівника нібито вдарили дошкою.

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