Політика Депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла вперше розповіла про свою психічну хворобу

2025-07-28 10:27

Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, що має синдром Аспергера, через що мислить і відчуває інакше ніж інші люди. Про це вона написала в коментарях під дописом керівниці комунікацій Інституту економічних досліджень Олени Шкарпової у Facebook.

У своєму дописі Шкарпова поділилася своєю думкою про Безуглу. Вона зазначила, що "це не пост підтримки, а спроба подивитися на людину, яка всіх дратує, дивує та бісить, під іншим кутом".

"Дякую, що так уважно написали і вникли в суть. Аспергер чи нейрорізне мислення", - написала Безугла.

Вона стверджує, що деякі її колеги, які знали про її діагноз, використовували цю інформацію проти неї:

"Усвідомлюючи специфіку, зробила її своєю зброєю, знаряддям для досягнення власних ідей, визначивши пріоритетним шляхом роботу для держави на середньострокову перспективу, враховуючи війну, яка розпочалася у 2014 році".

Депутатка пояснила, що відчуває емоції інакше і має високий поріг страху, а брехня для неї - майже неможлива.

"Наше мислення дійсно відрізняється. Я думаю через структури, алгоритми, логіку. Факти й спостереження накладаються у свідомості, наче дані у базі, і з них формується висновок - побудований на змінних, які я врахувала", - написала вона.

Синдром Аспергера - це розлад із спектра аутизму, що характеризується труднощами в соціальній взаємодії, особливостями сприйняття інформації, підвищеною увагою до деталей та схильністю до системного мислення. Люди з цим синдромом зазвичай мають нормальний або високий інтелект і не мають порушень мовлення, але можуть відчувати труднощі з розумінням емоцій інших і зчитуванням соціальних сигналів. Сьогодні термін часто замінюють на поняття "аутизм без порушень інтелекту" або "аутизм високого функціонування".

Нагадаємо, у червні Безугла назвала "кармою" загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка в Києві. Саме його батьки провели цілий день біля зруйнованого під’їзду в Солом'янському районі столиці, чекаючи звістки від рятувальників.

А днями вона прийшла на мітинг проти закону, що ліквідовує незалежність НАБУ та САП, попри те, що сама за нього голосувала. Утім, на протести вона прийшла із власною вимогою - відправити у відставку головкома Олександра Сирського.