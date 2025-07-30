Політика Німеччина може скасувати усі соцвиплати для українських чоловіків призовного віку

2025-07-30 14:46

У Німеччині запропонували скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Політики ХСС вимагають, аби вони або працювали в Німеччині, або служили в Україні. Про це інформує BILD.

У партії ХСС обурені тим, що понад 150 тисяч українських чоловіків призовного віку отримують у ФРН соціальні виплати на близько 1,3 млрд євро на рік. Експерт ХСС із зовнішньої політики Штефан Маєр вимагає припинити ці виплати.

"Потрібно покласти край отриманню соціальної допомоги українськими чоловіками призовного віку. Якщо майже 151 тисяча українців віком від 18 до 63 років отримують у нас підтримку - щось тут не так. Ця категорія осіб не має права на соціальну допомогу і повинна або працювати в Німеччині, або проходити військову службу в Україні", - пояснив він.

З початку повномасштабної війни до Німеччини прибуло рівно 304 144 українських чоловіків призовного віку. З них 150 660 у березні 2025 року перебували на обліку як отримувачі соцвиплат.

Середній розмір допомоги станом на березень становив 882 євро на місяць. Відтак, загальна сума соціальних виплат для українців призовного віку становить 1,328 млрд євро на рік. До цієї суми входять як базові виплати, так і витрати на житло та додаткові потреби.

Своєю чергою, українське посольство в Німеччині не вважає ситуацію проблемною.

"Було б неправильним звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону або в ухиленні від мобілізації. Перебування українських чоловіків за кордоном не заборонено. Для виїзду потрібні відповідні документи. Значна частина чоловіків у Німеччині перебуває на законних підставах і зареєстрована у системі військового обліку", - мовиться у відповіді на запит BILD.