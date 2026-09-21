Світ У Німеччині різко скоротилися запаси води - країна на межі найбільшої екологічної катастрофи в історії

2026-09-21 09:31

Фахівці Геодослідницького центру імені Гельмгольца (GFZ) заявили про дефіцит у 25 млрд тонн води у червні 2026 року порівняно із середнім показником за попередні роки. Про це пише Bild.

Цей обсяг перевищує половину запасів води у Боденському озері або становить близько 10 млн олімпійських басейнів. Водночас наслідки спекотного літа 2026 року в ці дані поки навіть не увійшли.

Дослідники використовували дані двох супутників місії GRACE Follow-On, які вимірюють кількість води на поверхні та під землею.

З 2015 року в Німеччині триває дедалі посушливіший період порівняно з попередніми 15 роками. Найбільше занепокоєння викликає стан ґрунтових вод, скорочення яких є основною причиною довгострокового зменшення запасів.

У 2024 році ситуація тимчасово покращилася через значну кількість опадів, однак після цього запаси знову почали стрімко скорочуватися. Влітку 2025 року вони зменшилися сильніше, ніж будь-коли від початку супутникових спостережень.

Найбільше постраждали південь, південний захід і схід Німеччини. Водночас сприятливішою залишається ситуація на північному заході країни, біля Північного моря.

Вчені побоюються, що до кінця року водні запаси вже не встигнуть відновитися навіть за умови значної кількості опадів. Високі температури посилюють випаровування води з ґрунту та водойм, а рослини додатково віддають вологу в атмосферу.