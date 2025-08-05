Спорт Лондонський Арсенал знайшов гідну заміну Олександру Зінченко та Якубу Ківеру

2025-08-05 14:45

Лондонський Арсенал може підписати захисника Ренна Жеремі Жаке.

Як повідомляє Фабриціо Романо у Twitter, лондонці вже звернулися до представників 20-річного футболіста.

Арсенал підпише француза у разі відходу Олександра Зінченка чи Якуба Ківера.

"Каноніри" продовжують стежити за Жаке та готові навіть підписати його влітку наступного року.

Жеремі є вихованцем Ренна. Минулого сезону він провів 29 матчів за клуб, забив два голи та зробив дві гольові передачі.

Раніше також стало відомо, що Арсенал не хоче продавати свого захисника Вільяма Салібу і якщо й віддасть його, то не менш як за 100 мільйонів євро.

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