Спорт Клуб Олександра Зінченка може отримати вже третього нового тренера за нинішній сезон

2025-10-13 09:35

Ноттінгем Форест може змінити головного тренера вже вдруге протягом цього сезону. Як повідомляє The Telegraph, нинішній наставник "лісників" Анге Постекоглу вже найближчим часом може бути відправлений у відставку через незадовільні результати.

За інформацією джерела, власник клубу Евангелос Маранакіс бачить потенційною заміною колишнього тренера Евертона Шона Дайча.

Нагадаємо, що за Ноттінгем виступає український захисник Олександр Зінченко, який перейшов у Форест, коли командою ще керував Нуну Ешпіріту Санту, з яким "лісники" починали сезон. Однак вже 9 вересня португалець був звільнений, а його місце зайняв Постекоглу.

Від часу приходу нового тренера Ноттінгем не зміг перемогти в жодному матчі, зазнавши п’ять поразок і двічі зігравши внічию у всіх змаганнях.

Наразі Форест займає 17-те місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши п’ять очок у семи поєдинках.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Новачок Ноттінгем Форест Александр Зінченко не потрапив до заявки англійського клубу на груповий етап Ліги Європи

2025-09-05 09:29

Лондонський Арсенал знайшов гідну заміну Олександру Зінченко та Якубу Ківеру

2025-08-05 14:45

Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко нарешті визначився з продовженням кар'єри

2025-07-29 10:26

Еще новости в разделе "Спорт"

Клуб Олександра Зінченка може отримати вже третього нового тренера за нинішній сезон

2025-10-13 09:35

Френк Воррен підтвердив інформацію, що Тайсон Ф’юрі активно готується до повернення на ринг

2025-10-11 14:36

Артем Довбік прокоментував прикрий момент з двома незабитими пенальті поспіль в матчі Ліги Європи

2025-10-11 09:32

Форвард Роми Матіас Суле може змінити громадянство, щоб зіграти за збірну Італії

2025-10-10 14:39
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Клуб Олександра Зінченка може отримати вже третього нового тренера за нинішній сезон 2025-10-13 09:35
Френк Воррен підтвердив інформацію, що Тайсон Ф’юрі активно готується до повернення на ринг 2025-10-11 14:36
Артем Довбік прокоментував прикрий момент з двома незабитими пенальті поспіль в матчі Ліги Європи 2025-10-11 09:32
Форвард Роми Матіас Суле може змінити громадянство, щоб зіграти за збірну Італії 2025-10-10 14:39