Спорт Клуб Олександра Зінченка може отримати вже третього нового тренера за нинішній сезон

2025-10-13 09:35

Ноттінгем Форест може змінити головного тренера вже вдруге протягом цього сезону. Як повідомляє The Telegraph, нинішній наставник "лісників" Анге Постекоглу вже найближчим часом може бути відправлений у відставку через незадовільні результати.

За інформацією джерела, власник клубу Евангелос Маранакіс бачить потенційною заміною колишнього тренера Евертона Шона Дайча.

Нагадаємо, що за Ноттінгем виступає український захисник Олександр Зінченко, який перейшов у Форест, коли командою ще керував Нуну Ешпіріту Санту, з яким "лісники" починали сезон. Однак вже 9 вересня португалець був звільнений, а його місце зайняв Постекоглу.

Від часу приходу нового тренера Ноттінгем не зміг перемогти в жодному матчі, зазнавши п’ять поразок і двічі зігравши внічию у всіх змаганнях.

Наразі Форест займає 17-те місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши п’ять очок у семи поєдинках.