Спорт 33-річний корейський нападник Тоттенгема став найдорожчим трансфером в історії МЛС

2025-08-09 09:32

Корейський нападник Тоттенгема Сон Хин Мін продовжить свою кар'єру в МЛС. Про підписання 33-річного спортсмена офіційно оголосив представник північноамериканської ліги Лос-Анджелес.

Як повідомляє пресслужба клубу, контракт з футболістом діятиме до кінця 2027 року з опцією продовження ще на один рік, а також можливістю перепідписання до кінця червня 2029 року.

Фінансові умови угоди не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 27 мільйонів доларів, що є рекордом в історії МЛС.

Нагадаємо, що Сон виступав за Тоттенгем з 2015 року, перейшовши в англійський клуб із леверкузенського Баєра. Всього у складі "шпор" кореєць зіграв 454 матчі у всіх турнірах, забив 173 голи та зробив 101 результативну передачу.