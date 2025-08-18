Спорт Наставник Олександрії Кирило Нестеренко підтвердив, що виключить порушників дисципніли з основного складу

2025-08-18 12:35

Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко підтвердив своє рішення вивести гравців з основного складу у зв’язку з накладенням дисциплінарних санкцій.

У клубі прийнято рішення у стосунку до Мігеля Кампуша та Кирила Ковальця, участь яких в іграх за основну команду тепер відкладено.

Тренер відзначив, що у зв’язку із ситуацією, що склалася, Кампуш і Ковалець, згідно з його рішенням, виведені з основного складу і переведені до резервної команди, підкресливши можливість інших залишитися в основі.

"Кампуш та Ковалець? Вони переведені в дубль, це правда. Решта залишаються в команді", - прокоментував ситуацію Нестеренко в інтерв’ю УПЛ Т.