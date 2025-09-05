ВІЙНА В Україні Естонія приєднається до закупівель озброєння для України та готова відправити свій військовий контингент

2025-09-05 11:32

Естонія приєднається до закупівель озброєння США для України у межах ініціативи PURL та готова відправити свій військовий контингент. Про це заявив президент країни Алар Каріс у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Ініціатива США-НАТО щодо озброєння PURL є чудовою в цьому напрямку. Я хочу сьогодні наголосити, що Естонія повністю підтримує цю ініціативу. І ми з радістю візьмемо участь у цих зусиллях. Естонія продовжуватиме підтримувати Україну, захищаючи її свободу", - зазначив Каріс.

Естонія цьогоріч витратила 0,3% ВВП на пряму військову підтримку України. Нині оборонна промисловість країни все більше співпрацює з українською.

"Естонський уряд готовий надіслати війська в рамках Коаліції охочих, щоб гарантувати та забезпечити мир в Україні. Ми продовжуємо брати участь у цьому плануванні", - додав президент країни.

Разом з тим, Каріс зауважив, що безпосередня близькість до росії не означає більшої загрози в сучасній війні, враховуючи ракетні технології агресора.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на $1 млрд щомісяця за програмою закупівлі зброї PURL.

subscriber subscriber

Еще по теме

Генсек НАТО заявив, що очікує найближчим часом ясності стосовно безпекових гарантій для України

2025-09-04 08:26

Міністр оборони Польщі заявив, що звикання до війни в Україні може стати найбільшою перемогою рашистів

2025-09-02 13:35

ISW прогнозує значне збільшення ворожих повітряних атак на міста України

2025-09-01 08:23

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні цього року знизився на 18,5%

2025-08-30 10:31

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

В Україні почали спрощувати правила бронювання для працівників оборонно комплексу

2025-09-05 14:39

Естонія приєднається до закупівель озброєння для України та готова відправити свій військовий контингент

2025-09-05 11:32

У Зеленського підтвердили, що вже готують розширення контракту "18-24" на інші вікові категорії

2025-09-04 11:34

В ЦПД спростували фейкові повідомлення про ситуацію в районі Купʼянська Харківської області

2025-09-03 16:47
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

В Україні почали спрощувати правила бронювання для працівників оборонно комплексу 2025-09-05 14:39
Естонія приєднається до закупівель озброєння для України та готова відправити свій військовий контингент 2025-09-05 11:32
У Зеленського підтвердили, що вже готують розширення контракту "18-24" на інші вікові категорії 2025-09-04 11:34
В ЦПД спростували фейкові повідомлення про ситуацію в районі Купʼянська Харківської області 2025-09-03 16:47