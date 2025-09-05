ВІЙНА В Україні Естонія приєднається до закупівель озброєння для України та готова відправити свій військовий контингент

Естонія приєднається до закупівель озброєння США для України у межах ініціативи PURL та готова відправити свій військовий контингент. Про це заявив президент країни Алар Каріс у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Ініціатива США-НАТО щодо озброєння PURL є чудовою в цьому напрямку. Я хочу сьогодні наголосити, що Естонія повністю підтримує цю ініціативу. І ми з радістю візьмемо участь у цих зусиллях. Естонія продовжуватиме підтримувати Україну, захищаючи її свободу", - зазначив Каріс.

Естонія цьогоріч витратила 0,3% ВВП на пряму військову підтримку України. Нині оборонна промисловість країни все більше співпрацює з українською.

"Естонський уряд готовий надіслати війська в рамках Коаліції охочих, щоб гарантувати та забезпечити мир в Україні. Ми продовжуємо брати участь у цьому плануванні", - додав президент країни.

Разом з тим, Каріс зауважив, що безпосередня близькість до росії не означає більшої загрози в сучасній війні, враховуючи ракетні технології агресора.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на $1 млрд щомісяця за програмою закупівлі зброї PURL.