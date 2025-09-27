Життя Жовтень буде трохи теплішим за середні показники, але кількість дощів не зменшиться

2025-09-27 13:34

Середня температура в жовтні становитиме від 7 до 13 °С (на один градус вище норми), а в Карпатах - тільки 4–5 °С тепла. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У різні роки жовтень показував різні ектримальні коливання тмператур: абсолютний мінімум складав -5…-16 °С, а в північних, центральних, східних областях та Карпатах фіксували навіть -17…-23 °С морозу.

Разом з тим, бували й справжні "бабині літа" – до +26…+34 °С, а у Криму та Запоріжжі – навіть +35 °С. На високогір’ї Карпат максимум доходив до +20…+21 °С.

Перехід середньодобової температури через позначку +8 °С зазвичай відбувається у третій декаді жовтня (на півночі трохи раніше). На півдні та в окремих районах Закарпаття – лишень на початку листопада. Заморозки у першій половині жовтня – цілком звична річ.

У середньому за жовтень випадає від 29 до 54 мм, в Карпатах і горах Криму – 64–84 мм, на Закарпатті 86–106 мм, а на високогір’ї Карпат – до 129 мм.

За прогнозами синоптиків, у цьому році в жовтні українців ждатиме відносно тепла погода: середня температура коливатиметься в межах 7–13 °С тепла, що приблизно на 1 градус вище за норму.

Опадів прогнозують 31–77 мм, а в Карпатах і горах Криму – 51–101 мм, що становить близько 80–120 % від кліматичної норми.

Жовтень буде трохи теплішим за середні багаторічні показники, але кількість дощів залишиться у звичних межах.